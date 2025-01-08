В 2025 году будут особенно мощные вспышки на Солнце

В 2024 году наивысшая степень активности Солнца была пройдена, но на спаде есть вероятность наиболее мощных вспышек, сообщил «Известиям» директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета и старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.