Ученые выяснили, что помогает поддерживать работу мозга в активном состоянии

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре доказали, что короткие, интенсивные физические нагрузки, особенно с продолжительностью менее получаса, заметно улучшают когнитивные функции, включая память и способность к успешному планированию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии