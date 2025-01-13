Steak Lovers
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Steak Lovers

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Купили грибы в магазине и прорастили в бутылке: теперь новые можно не покупать

Купили грибы в магазине и прорастили в бутылке: теперь новые можно не покупать

Идея выращивания грибов дома кажется сложной, но это гораздо проще, чем вы думаете. Используя грибы, купленные в магазине, и семена кукурузы, вы сможете за несколько шагов получить готовую основу для выращивания грибов прямо на вашей кухне.

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