В Татарстане за неделю подорожали картофель и репчатый лук

В Татарстане за неделю с 6 по 13 июля заметно замедлился рост цен на продукты. По данным Татарстанстата, сильнее всего подорожали картофель и репчатый лук, а сезонные овощи — огурцы и помидоры — стали дешевле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии