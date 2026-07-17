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ГТРК Татарстан

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В Татарстане за неделю подорожали картофель и репчатый лук

В Татарстане за неделю подорожали картофель и репчатый лук

В Татарстане за неделю с 6 по 13 июля заметно замедлился рост цен на продукты. По данным Татарстанстата, сильнее всего подорожали картофель и репчатый лук, а сезонные овощи — огурцы и помидоры — стали дешевле.

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