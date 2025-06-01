«Полным ходом». Как крымский «Артек» готовится к 100-летнему юбилею?

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко ознакомились с ходом строительства лагеря «Солнечный».
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