Письмо: "Казалось, что интерес постепенно растет"

А вот явная ДБ, такая же явная, как две предыдущие явные ОШ. Давайте посмотрим, в чем отличия, но смотреть постараемся не только на поступки, но и на мотивы, чтобы увидеть, как этот паттерн ДБ крепится в личности, как он искажает самооценку и как следствие - поведение.