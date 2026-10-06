Чеснок - мощный оберег от нечистой силы, сглаза и порчи. Его энергетика создаёт защитный барьер, не позволяя злу проникнуть в дом.
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Свежие комментарии
- М ЧИСТКА СОЛЬЮ
- Энергетика Растений
- ЕЛ Энергетика Растений
Чудесный пост
Спасибо, погода прекрасная ,идём сажать чеснок