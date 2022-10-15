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От танков и телефонных будок до президентов США — самые необычные кладбища мира

От танков и телефонных будок до президентов США — самые необычные кладбища мира

БигПикча собрала самые впечатляющие кладбища забытых вещей по всему свету: старую боевую технику, ретроавтомобили военных времен, традиционные британские телефонные будки и огромные бюсты президентов США, которые оказались невостребованными.

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