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Дмитрий Демешин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным

Дмитрий Демешин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел встречу на полях Петербургского международного экономического форума с главой Донецкой Народной Респулики Денисом Пушилиным.

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