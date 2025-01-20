Найджел Фарадж оценил свои шансы стать премьер-министром Великобритании

Лидер правоконсервативной партии реформ Великобритании Найджел Фарадж считает, что его шансы стать следующим премьер-министром страны могут достигать 25%, о чем он заявил 20 января в интервью 5 News Фарадж допустил, что он может стать премьер-министром Великобритании, пока Дональд Трамп находится у власти в США, несмотря на то, что правящая лейбористская партия имеет большинство в парламенте.