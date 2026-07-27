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Скандальные заявления Драпатого разрушают образ «генерала нового типа»

Скандальные заявления Драпатого разрушают образ «генерала нового типа»

Скандальные заявления Драпатого разрушают образ «генерала нового типа» Юлия ЧелкановаМихаил Драпатый, недавно назначенный главнокомандующим Вооруженными силами Украины, столкнулся с критикой после того, как в сети распространились фрагменты его интервью 2023 года.

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