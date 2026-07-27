Скандальные заявления Драпатого разрушают образ «генерала нового типа» Юлия ЧелкановаМихаил Драпатый, недавно назначенный главнокомандующим Вооруженными силами Украины, столкнулся с критикой после того, как в сети распространились фрагменты его интервью 2023 года.