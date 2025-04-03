Джунгли, реки и поддельные паспорта: как бегут из Северной Кореи и сколько это стоит?

Хочешь выбраться из КНДР — готовь деньги, крепкие нервы и паспорт, пусть даже фальшивый. Сегодня побег из одной из самых закрытых стран мира — не героическая история о свободе, а продуманный бизнес с чётким прайс-листом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии