Forsal: Польше удивились поведению России на переговорах с США

Россия и США продолжают контакты после начала переговоров в Саудовской Аравии. По мнению журналистов польского издания Forsal, Москва должна быть довольна готовностью Вашингтона идти на уступки, однако реакция Кремля была удивительной.
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