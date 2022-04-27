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Общественным наблюдателям рассказали о больших стройках во Владивостоке

Общественным наблюдателям рассказали о больших стройках во Владивостоке

26 апреля мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с командой общественных наблюдателей. В этому году 111 неравнодушных горожан помогут контролировать строительство школ, детсадов, жилых домов и другие большие стройки, сообщает PRIMPRESS.

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