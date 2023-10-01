В Турции произошел взрыв

Около здания МВД Турции в Анкаре прогремел взрыв, известно об одном раненом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ По данным канала, взрыв прогремел в центре турецкой столицы в районе Кызылай.
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