«Ничего хорошего в этом нет»: мэр Новосибирска ответил на рассуждения Симоньян о взрыве над Сибирью

Анатолий Локоть прокомментировал заявление Симоньян как «физик по образованию». Мэр Новосибирск Анатолий Локоть призвал ответственно относиться к вопросам наземных термоядерных испытаний, комментируя высказывание журналиста, главного редактора RT Маргариты Симоньян о теоретическом термоядерном взрыве над Сибирью.
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