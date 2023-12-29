Звонки близким: «Яндекс Станции» научились звонить друг другу с разных аккаунтов

Команда Яндекса сообщила о запуске полезного обновления для умных колонок «Яндекс Станция». Теперь пользователи могут не только «перезваниваться» между колонками, привязанными к одному аккаунту, но и разрешить близким звонить на них.
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