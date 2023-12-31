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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри: «У Холанда есть голод, ненасытное желание совершенствоваться. Этим он напоминает Криштиану и Месси»

Родри: «У Холанда есть голод, ненасытное желание совершенствоваться. Этим он напоминает Криштиану и Месси»

– Что Холанд дает «Ман Сити», помимо голов? – Его чутье и голод до голов не изменились, но сейчас он по-другому использует пространство, знает, что делать.

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