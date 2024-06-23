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Рауль может покинуть «Реал» в случае заманчивого предложения. «Севилья» интересовалась тренером весной

Рауль может покинуть «Реал» в случае заманчивого предложения. «Севилья» интересовалась тренером весной

Ранее писали, что в начале лета испанец сообщил руководству «Реала» о своем намерении продолжить работу в качестве главного тренера «Кастильи», однако ситуация все еще остается неопределенной.

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