Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил недоумение решением арбитра не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в первом тайме матча с «Зенитом» (2:3).
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