Водитель Bentley без прав устроил аварию на Кольцовском тракте

На Кольцовском тракте в результате столкновения Bentley и УАЗ пострадали четыре человека. Аварию спровоцировал 35-летний водитель иномарки, который был лишён прав управления авто ещё в сентябре 2023 года.
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