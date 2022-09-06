В Уссурийске временно ограничат проезд по улице Целинной

В Уссурийске на 6 сентября запланированы дорожные работы по улице Целинной. В связи с этим проезд в данном районе ограничат на несколько часов, сообщает ИА UssurMedia.
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