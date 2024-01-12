Не пей, не бойся, не грусти: как понравиться на первом свидании

Проблемы первого свидания волнуют наших современников не меньше, чем их бабушек и дедушек. Главное, о чем беспокоятся люди, — это боязнь не понравиться новому знакомому и страх самому ошибиться с выбором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии