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"Ведьмак-4": грандиозный мир, захватывающие приключения и улучшенная графика

"Ведьмак-4": грандиозный мир, захватывающие приключения и улучшенная графика

Разработчики компьютерной игры "Ведьмак-4" рассказали об улучшениях в новой части франшизы.Компания CD Projekt, известная своими успешными играми серии «Ведьмак», объявила о начале полномасштабной разработки новой части популярной франшизы.

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