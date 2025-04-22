Алсу — про дочерей, которые замахнулись на ее гардероб: «Берут и даже не спрашивают»

Певице приходится делить одежду и аксессуары с Сафиной и Микеллой. Алсу с дочками Микеллой и Сафиной InstagramАлсу воспитывает троих детей, однако ее старшие дочери уже взрослые и нуждаются больше в поддержке, чем в присмотре.
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