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Алсу — про дочерей, которые замахнулись на ее гардероб: «Берут и даже не спрашивают»

Алсу — про дочерей, которые замахнулись на ее гардероб: «Берут и даже не спрашивают»

Певице приходится делить одежду и аксессуары с Сафиной и Микеллой. Алсу с дочками Микеллой и Сафиной InstagramАлсу воспитывает троих детей, однако ее старшие дочери уже взрослые и нуждаются больше в поддержке, чем в присмотре.

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