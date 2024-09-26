Россиянам раскрыли эффективный способ побороть тягу к сладкому

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин раскрыл россиянам способ побороть тягу к сладкому. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он дал совет включить в рацион блюда из печени, чтобы отказаться от сладостей.
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