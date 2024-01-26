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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Релиз сайдскроллера Shadow of the Ninja Reborn отложен до лета Издатели Natsume Atari и ININ Games, ...

Релиз сайдскроллера Shadow of the Ninja Reborn отложен до лета Издатели Natsume Atari и ININ Games, ...

Релиз сайдскроллера Shadow of the Ninja Reborn отложен до летаИздатели Natsume Atari и ININ Games, посовещавшись с разработчиком Tengo Project, приняли решение перенести релиз Shadow of the Ninja Reborn с ранее запланированного весеннего окна на лето.

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