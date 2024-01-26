Релиз сайдскроллера Shadow of the Ninja Reborn отложен до лета Издатели Natsume Atari и ININ Games, ...

Релиз сайдскроллера Shadow of the Ninja Reborn отложен до летаИздатели Natsume Atari и ININ Games, посовещавшись с разработчиком Tengo Project, приняли решение перенести релиз Shadow of the Ninja Reborn с ранее запланированного весеннего окна на лето.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)