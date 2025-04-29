Марочко: В ходе наступления на Северском направлении бойцы ВС РФ вышли к Григоровке Российские войска продвинулись на Северском направлении и вышли к Григоровке.
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Марочко: В ходе наступления на Северском направлении бойцы ВС РФ вышли к Григоровке Российские войска продвинулись на Северском направлении и вышли к Григоровке.
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