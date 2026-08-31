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Тверь с нового ракурса: долгожданное открытие колеса обозрения

Тверь с нового ракурса: долгожданное открытие колеса обозрения

В Твери открылось колесо обозрения: сегодня можно было прокатиться бесплатно и загадать желание. Долгожданное событие для жителей и гостей Твери — открытие колеса обозрения.

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