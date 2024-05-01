Это не наша война: в Варшаве прошёл марш против вовлечения Польши в конфликт на Украине

Нынешний Первомай, признанный под разными названиями и статусами как праздник труда во многих странах мира, в различных частях света отмечают как мирными демонстрациями, так и акциями, приводящими к стычкам с силовиками.
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