КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА СКОЛЬКО СТОЯТ МИГРАНТЫ? ТОЛЬКО В ДВУХ МИГРАЦИОННЫХ ОТДЕЛАХ ОФОРМИЛИ 3000 НЕЛЕГАЛОВ Задержания и возбуждение дел против миграционных сотрудников МВД по всей России начали происходить с пугающей частотой и уже носят характер цунами.