Семьи ветеранов и участников СВО получат 50% компенсации на оплату ЖКХ в Крыму

На заседании Государственного Совета Республики Крым установлена новая мера поддержки для семей ветеранов боевых действий, в том числе — для участников СВО, в виде 50-процентной компенсации на оплату коммунальных услуг.
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