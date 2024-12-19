В СФ рекомендовали признать состоявшимися консультации по кандидатуре Краснова

Комитеты Совета Федерации по итогам предварительного обсуждения представленной президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Игоря Краснова для назначения на пост генерального прокурора России рекомендовали палате признать консультации состоявшимися.
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