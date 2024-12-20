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  • САША ЛЕПАЕВ
    вот и плохо в стране что один человек должен решать за всех.ему не доложили значит нет дела стоит полный застой. это ...Путин растерялся ...
  • Юрий Николаев
    Да в общем то ничего удивительного. Эти спиногрызы из ОДКБ ____ Это нахлебники, которые сидят у нас на шее и уже ноги...Почему Россия вою...
  • Владимир Моргунов
    Наши "союзники" тогда нам союзники, когда: Россия, дай нефть дай газ да подешевле, а лучше задаром, ведь мы же "союзн...Почему Россия вою...

Путин пошутил над словами Пескова, назвавшего Влада A4 нетрадиционным гостем

Путин пошутил над словами Пескова, назвавшего Влада A4 нетрадиционным гостем

Вчера в Москве проходит ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Тысячи людей со всех уголков страны направили свои вопросы главе государства, стремясь получить ответы на актуальные вопросы.

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