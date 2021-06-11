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Сбер выдал предпринимателям льготные кредиты с помощью конструктора госпрограмм

Сбер выдал предпринимателям льготные кредиты с помощью конструктора госпрограмм

450 предпринимателей уже получили льготные кредиты на сумму 14 млрд рублей с помощью конструктора госпрограмм — нового сервиса Сбера для получателей государственной поддержки, который был запущен в пилотном режиме в феврале 2021 года, сообщает пресс-служба банка.

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