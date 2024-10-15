В Краснодарском крае мужчина уличен в незаконном обороте оружия, наркотиков и культивировании конопли

При проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОНК ОМВД России по Выселковскому району и сотрудники отделения в городе Тихорецке УФСБ России по Краснодарскому краю в станице Березанской в зарослях камыша обнаружили тайник с наркотиками.
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