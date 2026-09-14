Jeffries Refuses To Rule Out Trump Impeachment If Democrats Win House Authored by AG News Staff via American Greatness, House Minority Leader Hakeem Jeffries said Sunday that Democrats have not ruled out another impeachment of President Donald Trump if they capture control of the House in November's midterm elections.
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