Акции китайских застройщиков выросли на планах поддержки властей

Акции китайских строительных компаний выросли после сообщения о том, что Пекин рассматривает возможность покупки миллионов непроданных домов у проблемных застройщиков, чтобы поддержать переживающий трудности рынок недвижимости.
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