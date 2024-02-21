От «Коня БоДжека» до «Наследников»: в США назвали 50 лучших сериалов 21 века

Своим рейтингом поделилось издание The Hollywood Reporter. Кадр из сериала «Наследники» Трое кинокритиков из американского издания The Hollywood Reporter провели несколько месяцев, созваниваясь в Zoom, составляя таблицы в Excel и отправляя миллионы электронных писем, чтобы опубликовать список лучших англоязычных сериалов, начиная с 2000 года.