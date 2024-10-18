Учёные обнаружили потенциальные условия для фотосинтеза на Марсе

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth & Environment, предполагает, что условия, необходимые для фотосинтеза на Марсе, могут существовать под поверхностью пыльного льда в средних широтах Красной планеты.
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