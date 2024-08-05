Французский генерал заявил о сложностях с переброской военных в Европе

Французский генерал Бертран Тужуз в интервью изданию Politico высказал мнение, что повысить скорость переброски военных сил и техники в Европе будет сложно из-за бюрократических проволочек и состояния инфраструктуры.
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