«Все вы, русские, бандиты!»: в Покупатель столкнулся с неожиданной силой от женщины-кассира из Узбекистана

Одиссей

бабы.... они по своей природе эмоционально/психически нестабильны и это от национальности/гражданства/религии и проч. не зависит. Тот же самый ПМС.... те же колебания психоэмоционального состояния на протяжении цикла... нам, мужикам, это понять сложно - только принять и смириться... Вместе с тем... "Кассирша, по словам очевидцев, обратилась к парню с агрессивными словами: "Ты что, не можешь замолчать?!" «Все вы, русские, бандиты!» "Тебя кто-то обязательно проучит!" Надо принять правило/закон/норму, что за неуважительное отношение к народу/обычаям/государству/законам нашей страны иностранец (и его семья) подлежат немедленному и внесудебному лишению гражданства/ВНЖ и высылке на историческую родину без права возвращения.