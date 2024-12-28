Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Все вы, русские, бандиты!»: в Покупатель столкнулся с неожиданной силой от женщины-кассира из Узбекистана

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Комментарии
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Авас Анекак
всех черножопых повесить
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1 час.
НК
Николай Кирбитов
Не нужно ходить в те магазины где работают чурки и покупать у них вообще что то
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57 мин.
Одиссей
бабы....   они по своей природе эмоционально/психически нестабильны и это от национальности/гражданства/религии и проч. не зависит. Тот же самый ПМС....   те же колебания психоэмоционального состояния на протяжении цикла... нам, мужикам, это понять сложно - только принять и смириться... Вместе с тем... &quot;Кассирша, по словам очевидцев, обратилась к парню с агрессивными словами: &quot;Ты что, не можешь замолчать?!&quot; «Все вы, русские, бандиты!» &quot;Тебя кто-то обязательно проучит!&quot; Надо принять правило/закон/норму, что за неуважительное отношение к народу/обычаям/государству/законам нашей страны иностранец (и его семья) подлежат немедленному и внесудебному лишению гражданства/ВНЖ и высылке на историческую родину без права возвращения.
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