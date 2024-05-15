Берлин против участия НАТО в защите неба над Украиной

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отклонил идею задействовать системы ПВО альянса для защиты неба над Украиной, которое ранее поддержали политики из правящей коалиции и оппозиции.
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