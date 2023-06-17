Военное обозрение

3 451 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Хватит чушь молоть Эстония или Латвия и Литва.Вы прекрасное жили до войны с Россией,пусть вы нас не насидели,но как т...«Не отдадим ни ме...
  • Леонид Попивняк
    ...а кто вообще чухонцев спрашивать то будет???))))))«Не отдадим ни ме...
  • Дмитрий Шершов
    убрали быстро, а верныть- будут плнировать.Минпросвещения пл...

Самолёт с африканскими журналистами могли намеренно задержать в Польше, чтобы те не засвидетельствовали отсутствие ракетных ударов РФ по Киеву

Самолёт с африканскими журналистами могли намеренно задержать в Польше, чтобы те не засвидетельствовали отсутствие ракетных ударов РФ по Киеву

Африканская пресса комментирует турне африканских лидеров в Европу – в Киев и Санкт-Петербург – где те проводят переговоры о возможном урегулировании конфликта на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх