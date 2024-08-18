В Иркутске ремонтируют дорожное полотно на Глазковском мосту

В выходные в областном центре продолжаются дорожные работы по поручению мэра Руслана Болотова. Подрядчики проводят комплексные ремонты, восстанавливают асфальтовое покрытие и устраняют выбоины с помощью современного оборудования, сообщили в администрации города.
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