В Иркутске ремонтируют дорожное полотно на Глазковском мосту

В выходные в областном центре продолжаются дорожные работы по поручению мэра Руслана Болотова. Подрядчики проводят комплексные ремонты, восстанавливают асфальтовое покрытие и устраняют выбоины с помощью современного оборудования, сообщили в администрации города.