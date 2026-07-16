Новая экспедиция на МКС порождает суперожидания суперданных

«Союз МС-29» доставил экипаж и начал летать в составе МКС — 75-я экспедиция началась. В её ходе проведут уникальные эксперименты, её запуску предшествовали и сопутствовали не совсем обычные и привычные обстоятельства.
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