Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

639 подписчиков

Новая экспедиция на МКС порождает суперожидания суперданных

Новая экспедиция на МКС порождает суперожидания суперданных

«Союз МС-29» доставил экипаж и начал летать в составе МКС — 75-я экспедиция началась. В её ходе проведут уникальные эксперименты, её запуску предшествовали и сопутствовали не совсем обычные и привычные обстоятельства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии