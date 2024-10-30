Порошенко жестко раскритиковал коррупцию на Украине

Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и привел в качестве примера РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются.
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