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Порошенко жестко раскритиковал коррупцию на Украине

Порошенко жестко раскритиковал коррупцию на Украине

Порошенко раскритиковал коррупцию на Украине и привел в качестве примера РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета Украины, неуклонно уменьшаются.

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ЛС
Лидия Санникова
Кто бы говорил. Сам вор и мошенник, да еще упырь: Вальцман-Порошенко...
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