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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вьештица назвал Видича, Красича и Тошича лучшими сербами в истории РПЛ

«Если мы берем всю карьеру, то Неманя Видич. Он был лучшим.  Если мы берем в расчет, кто лучше всех проявил себя в России, то назову Милоша Красича и Зорана Тошича.

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