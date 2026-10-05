Трамп: США готовы помочь РФ в связи со случаем пневмонии в Иркутской области

США внимательно следят за ситуацией в Иркутской области и в случае необходимости готовы незамедлительно помочь России.
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