Капризов набрал 100-е очко в сезоне НХЛ. У него 1+3 в матче с «Сиэтлом» и 6-е место в гонке бомбардиров

Кирилл Капризов набрал 100-е очко в сезоне НХЛ. Российский нападающий «Миннесоты» забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (6:3).
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