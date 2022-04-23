Капризов набрал 100-е очко в сезоне НХЛ. У него 1+3 в матче с «Сиэтлом» и 6-е место в гонке бомбардиров

Капризов набрал 100-е очко в сезоне НХЛ. У него 1+3 в матче с «Сиэтлом» и 6-е место в гонке бомбардиров

Кирилл Капризов набрал 100-е очко в сезоне НХЛ. Российский нападающий «Миннесоты» забросил шайбу и трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (6:3).

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